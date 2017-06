Politische Prominenz zur Grundsteinlegung: Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (vorn 2.v.l.) begrüßte das Bekenntnis von Bombardier zur Region. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Bombardier will den Standort zum weltweiten Kompetenzzentrum für die Serienfertigung von S- und U-Bahnen sowie von Regional- und Fernverkehrszügen ausbauen. "Primär werden wir hier Aufträge abarbeiten, die schon existieren und die wir neu hereinholen wollen. Wir werden investieren, so dass wir in drei Jahren Bautzen fit für die Zukunft machen", so Fohrer weiter. In Bautzen sollen künftig aber nicht nur die Endfertigung von Zügen erfolgen, sondern auch weiter Straßenbahnen gebaut werden. Wenn auch viel weniger als früher, erklärte der Deutschlandchef.

Betriebsrat befürchtet Einschnitte

Für den Neubau hat das Unternehmen eine alte Halle abreißen lassen. Für Betriebsratschef Gerd Kaczmarek ist die Investition zunächst ein gutes Zeichen. "Wir hoffen, dass wir darin sehr viele Fahrzeuge in Serie bauen können, um sie dann an die Kunden auszuliefern." Das ist die positive Nachricht. Jede Sache aber hat zwei Seiten. Die andere habe nichts mit der Grundsteinlegung zu tun, sondern mit dem Gesamtkonzept von Bombardier. "Wir sind bisher mit der Straßenbahnproduktion ein Standort gewesen mit einer vollumfänglichen Fertigungstiefe – von der Konstruktion, über den Rohbau, Teilefertigung, Ausbau, Inbetriebnahme bis zur Auslieferung an den Kunden", erklärt Kaczmarek. Künftig will das Unternehmen die Produktion spezialisieren und auf den Innenausbau von Zügen konzentrieren. Bei manchen Berufsgruppen befürchtet der Betriebsratschef dann Einschnitte. Noch aber sind das Pläne, die verhandelt werden. Kaczmarek hofft, dass es am Ende Kompromisse geben wird, um für fast alle Mitarbeiter eine Lösung zu finden.

Meine Aufgabe ist, Bombardier Deutschland neu aufzustellen. Da sind wir im konstruktiven Dialog und werden sicherlich auch Lösungen finden. Michael Fohrer Deutschlandchef Bombardier Transportation

"Die Zukunft des Bautzener Werkes hängt davon ab, auf welches Eckpunktepapier wir uns mit der deutschen Geschäftsführung, der IG Metall und den Betriebsräten einigen werden", sagt Gerd Kaczmarek. Erst wenn dieses Eckpunktepapier steht, fangen die eigentlichen Verhandlungen am Standort Bautzen an. "Dann weiß man, welche Funktionen und welche Mitarbeiter eventuell betroffen sind und dann können wir über die Auswirkungen sprechen." Der Betriebsratschef hofft, dass Bautzen als industrieller Leitstandort innerhalb von Bombardier so viele verschiedene Aufträge bekommt, dass das Werk im Durchschnitt die Zahl der Beschäftigten halten kann. Zurzeit sind es 1.150 unbefristete Mitarbeiter.

Es wird nicht alles bleiben wie es ist. Das steht fest. Bei allen Kompromissen, die wir am Ende vielleicht schließen müssen, wird uns auch vieles wehtun. Gerd Kacmarek Betriebsratsvorsitzender Bombardier Bautzen

In der neuen Endmontagehalle sollen künftig drei verschiedene Fahrzeuge gleichzeitig gefertigt werden. Bildrechte: Bombardier Transportation Bis 2020 will Bombardier seine Zugsparte weltweit neu ausrichten. Nach bangen Monaten scheint nun auch für das Görlitzer Werk ein Licht am Horizont zu leuchten. Das Unternehmen sei bereit, weitere Zugeständnisse zu machen, deutet Kaczmarek an. Görlitz soll sich auf den Rohbau von Zügen weiter konzentrieren. Aber der Umfang der Arbeiten soll wesentlich größer sein, als es Bombardier ursprünglich vorhatte. "Neben Aluminium sollen auch andere Werkstoffe mit verarbeitet werden. Das ist eine Forderung des Görlitzer Betriebsrates und an der wird Bombardier nicht vorbeikommen", schätzt Gerd Kaczmarek ein.

In zwei Wochen kommt der Aufsichtsrat von Bombardier Transportation das nächste Mal zusammen. Dann will die Geschäftsführung den Aufsehern ein Eckpunkte-Papier für die Umstrukturierung der deutschen Werke vorlegen. Schon mehrmals wollte sich der Schienenfahrzeugbauer in den vergangenen Monaten zur Zukunft seiner deutschen Standorte äußern. Bei der Ankündigung ist es bisher immer geblieben.