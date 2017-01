Die Zahl der Cyberattacken auf sächsische Unternehmen ist zum Ende des vergangenen Jahres deutlich gestiegen. Das erklärte das Landeskriminalamt in einer Bilanz für den Dezember. Demnach wurden allein in diesem Monat 75 Angriffe mit Trojanern wie "Golden Eye" registriert. Zahlen für das gesamte Jahr liegen noch nicht vor.

Kriminelle Hacker haben es laut LKA vor allem Unternehmen, Handwerks- und Gastronomiebetriebe abgesehen, die öffentlich neue Mitarbeiter suchen. Die Täter verschickten seriös erscheinende Online-Bewerbungen, in deren Anhang jedoch ein Trojaner versteckt ist. Dieser aktiviert sich beim Öffnen des-E-Mail-Anhangs und sperrt die Daten der Computer des Unternehmens. Die Täter sichern gegen Zahlung einer Geldsumme einen Code zu, der die Sperre wieder aufheben soll. Einige Unternehmen würden zahlen, manche auch nicht, erklärte eine LKA-Sprecherin.

Auch die Kommunen sind zumehmend von Hackerangriffen betroffen. In Dresden werden laut einer Sprecherin täglich monatlich etwa 250 Vorfälle mit Viren oder Spionagesoftware registriert. Etwa 1.300 Kommunikationsversuche pro Monat würden als gefährlich oder schädlich eingestuft und Dateninhalte blockiert. In Chemnitz konnten demnach sogenannte Verschlüsselungstrojaner bisher erfolgreich abgewehrt werden und auch die Leipziger Verwaltung hat trotz permanenter Angriffe von außen bisher keine Schäden zu verzeichnen. Im Kommunalen Datennetz, an dem etwa 80 Prozent der Kommunen im Freistaat hängen, werden laut Sächsischem Städte- und Gemeindetag zusätzlich zum Scan des gesamten Mailverkehrs auch alle abgerufenen Internetinhalte geprüft.