Das Amtsgericht Bautzen hat gegen zwei Männer Haftbefehl wegen Drogenschmuggel erlassen. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 29 und 44 Jahren seien den Beamten bereits am Dienstag in Lohsa ins Netz gegangen. Ihnen wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft Görlitz die illegale Einfuhr von Betäubungsmitteln "in nicht geringer Menge" vorgeworfen.