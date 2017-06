In der Nacht zum Sonnabend wurden die Hakenkreuze an den Schaukasten geschmiert.

In der Nacht zum Sonnabend wurden die Hakenkreuze an den Schaukasten geschmiert.

In der Nacht zum Sonnabend wurden die Hakenkreuze an den Schaukasten geschmiert. Bildrechte: Landeszentrale für politische Bildung Sachsen

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend die Landeszentrale für politische Bildung in Dresden mit antisemtischen Parolen und Symbolen beschmiert. Ein Sprecher der Landeszentrale sagte MDR SACHSEN, dass unter anderem zwei Hakenkreuze auf einen Schaukasten im Eingangsbereich aufgesprüht wurden. Die Polizei ermittelt und teilte am Sonntag mit, dass auch entlang der Moritzburger Landstraße und der Großenhainer Straße Hakenkreuze an Gebäuden, Buswartehäuschen, Bänken und Lichtmasten geschmiert wurden.