Frank Haubitz ist mit seinen 59 Jahren ein gestandener Pädagoge. Seit 1983 ist der Mathematik- und Geografielehrer im Dienst. Zu DDR-Zeiten unterrichtete er in Dresden Abiturklassen. Von 1990 bis 1993 leitete er die 105. Polytechnische Oberschule in Dresden. Danach übernahm er das Gymnasium Dresden-Klotzsche, wo er seine Vision einer Ganztagsschule verwirklichte.

Der kräftige Mann mit grau-meliertem Kurzhaarschnitt brennt für seinen Beruf. "Meine Schule ist mein Leben, ist mein Kind", sagt er einmal in einem Zeitungsinterview. Wohl auch deshalb steht er seit 1998 dem sächsischen Philologenverband vor, dem gewerkschaftlichen Berufsverband der Gymnasiallehrer. In dieser Funktion führt er seither bundesweit bildungspolitische Debatten.

Erst im August, vor Beginn des neuen Schuljahres, hatte Haubitz seine Bedenken bezüglich der Seiteneinsteiger im Lehrerberuf geäußert. Auch sprach er sich für eine Verbeamtung der Lehrer aus, um Referendare in Sachsen zu halten. Den Lehrermangel im Freistaat sieht Haubitz als hausgemachtes Problem. Angesichts der Überalterung im Lehrerbereich sagte er 2012 dem SPIEGEL: "Wir rasen mit 200 Stundenkilometern gegen eine Wand. Und die Staatsregierung verschließt die Augen."

Als neuer Kultusminister kann Frank Haubitz nun selbst direkt an den Stellschrauben drehen. Ministerpräsident Stanislaw Tillich setzt große Hoffnungen in ihn: "Mit seiner persönlichen Geschichte kann er für die Attraktivität des Lehrerberufs werben und er weiß, welche Entscheidungen jetzt notwendig sind, um das sehr gute Bildungssystem in Sachsen, gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern, auf Erfolgskurs zu halten."