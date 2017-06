Polizei und Justiz haben am Dienstag in Sachsen die Wohnungen von drei Verdächtigen durchsucht. Den Angaben zufolge sollen die Männer im Alter von 17, 49 und 55 Jahren im Internet mit sogenannten Hasspostings Volksverhetzungen begangen bzw. zu Straftaten aufgefordert haben. Bei den Durchsuchungen, die zeitgleich um 6 Uhr in Leipzig und im Bereich Werdau stattfanden, wurden mehrere Datenträger, ein Mobiltelefon und Computertechnik sichergestellt.