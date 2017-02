Die Dreiländerbahn Trilex ist gemeinsam mit der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH Odeg auf den Schienen in der Oberlausitz unterwegs. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die höheren Zuschüsse vom Land geben dem ZVON Planungssicherheit für die nächsten Jahre. "Wir können die Verkehre so bestellen, wie es die Leute gewohnt sind und brauchen keine Einschränkungen vornehmen", sagt Bautzens Landrat Michael Harig. Ohne die Erhöhung hätte der Verkehrsverbund 2017 und 2018 tiefrote Zahlen geschrieben. So wird der ZVON Ende 2017 einen Überschuss von rund einer Million Euro erwirtschaften, nächstes Jahr sollen es sogar 2,6 Millionen sein.

Keine Abbestellung von Zügen

Als es im vergangenen Sommer und Herbst für den ZVON noch schlecht aussah - was die Jahre 2017 und 2018 betrifft - musste sich der Verbund überlegen, wie es weitergehen soll. "Da haben wir uns Leistungen angeschaut, die relativ schwach nachgefragt sind oder wo wir Geld einsparen können", erzählt ZVON-Geschäftsführer Hans-Jürgen Pfeiffer. Der Verkehr sollte ausgedünnt werden. Züge zwischen Bischofswerda und Zittau sowie zwischen Zittau und Görlitz standen auf der Kippe. "Es war auch unsicher, ob wir die Strecke Görlitz-Hoyerswerda, die ja noch teilweise ausgebaut wird, wiederbestellen können oder ob wir den Polenverkehr hätten abbestellen müssen", so Pfeiffer. All das ist jetzt vom Tisch.

Zusätzliche Triebwagen für volle Züge

Weil der ZVON vom Freistaat in den nächsten Jahren mehr Geld bekommt, hat er auf den Strecken Görlitz-Dresden und Zittau-Dresden bei der Länderbahn zwei zusätzliche Triebwagen bestellt. "Die Wagen sollen zu bestimmten Zeiten am Vormittag und Nachmittag eingesetzt werden, wenn die Züge überfüllt sind", sagt Hans-Jürgen Pfeiffer. Bis Ende 2019 sind die zusätzlichen Wagen geordert. Den ZVON kostet das zusätzliche Angebot mehrere Hunderttausend Euro jährlich.

Dresden-Breslau-Express

Die Finanzierung der Strecke ist vertraglich bis Ende 2018 gesichert. Die Deutsche Bahn, die Länderbahn und die polnischen Verkehrsunternehmen sprechen demnächst darüber, das Angebot auch für das Jahr 2019 abzusichern. "Dadurch haben wir eine kleine Perspektive für den Polenverkehr", so der ZVON-Chef.

Die Bäume wachsen nun nicht in den Himmel. Wir können jetzt unsere Aufgaben erfüllen, die wir eigentlich haben. Es ist kein Plus an Geld. Hans-Jürgen Pfeiffer, ZVON-Geschäftsführer

Die Strecke von Breslau nach Görlitz ist zurzeit bis Wegliniec (Kohlfurt) elektrifiziert. Bis zum Sommer 2019 wollen die Polen die gut 26 Kilometer lange Strecke bis zum Bahnhof Zgorzelec elektrisch ausbauen, eventuell sogar bis auf die Neißebrücke. "Das bedeutet für die Deutsche Bahn einen sehr großen politischen Druck, auf deutscher Seite zu handeln. Denn vereinbart ist, diesen polnischen Fahrstrom dann in den Bahnhof Görlitz hineinzuführen. Deutschland ist gefordert, dort Schritt zu halten", sagt Pfeiffer. Fachleute schätzen die Kosten dafür auf rund 20 Millionen Euro. Es wäre auf deutscher Seite zwar nur ein Kilometer, der vorerst elektrifiziert werden müsste, aber die Umgestaltung des Bahnhofes und die Signal- und Sicherheitstechnik würden den Preis in die Höhe treiben, erklärt der ZVON-Geschäftsführer.

Neue Betreiber gesucht

Der Vertrag für das Ostsachsennetz mit den Strecken Dresden –Görlitz und Dresden-Zittau sowie Liberec-Zittau-Varnsdorf-Seifhennersdorf (Mandaubahn) läuft zum Fahrplanwechsel 2019 bzw. 2020 aus. Deshalb suchen der ZVON, der Verkehrsverbund Oberelbe sowie die Regionen Liberec und Usti nad Labem schon jetzt ein neues Unternehmen, das ab Dezember 2019 bzw. 2020 in deren Auftrag die Strecken bedient. Es geht um jährlich mehr als drei Millionen Zugkilometer. Bisher haben sich sechs Interessenten aus ganz Deutschland gemeldet. "Sie müssen bis zum 23. Februar nachweisen, dass sie als Verkehrsunternehmen in Deutschland zugelassen sind und dass sie finanziell in der Lage sind, die Strecken zu betreiben", sagt ZVON-Geschäftsführer Hans-Jürgen Pfeiffer. Danach beginnt das Bieterverfahren. In einem Jahr will der ZVON den Auftrag bis zum Fahrplanwechsel 2031 vergeben.

Ausblick auf die nächsten Jahre

Der ZVON erwirtschaftet dieses und nächstes Jahr Überschüsse. Für 2019 und 2020 rechnet der Verkehrsverbund mit einem Minus von insgesamt dreieinhalb Millionen Euro. Das wird die Überschüsse wieder aufbrauchen. Deshalb will Hans-Jürgen Pfeiffer kein Geld zum Fenster hinaus werfen: "Es wäre falsch gewirtschaftet, dieses Jahr aus der Euphorie heraus mehr Verkehr zu bestellen, von dem ich weiß, dass ich ihn Mitte nächsten Jahres wieder abbestellen muss, weil ich's Geld nicht mehr habe. Deshalb wird im Eisenbahnverkehr bisschen auf die lange Schiene gedacht. Spare in guten Zeiten, dann hast du in der Not. Also wir wollen die Überschüsse dann auf die Folgejahre übertragen, um den Fahrgästen einen stabilen Verkehr anbieten zu können." So braucht der ZVON ab Dezember 2018 wieder Geld, um die Strecke Görlitz-Hoyerswerda wieder bedienen zu können. Wegen der Bauarbeiten an der "Niederschlesischen Magistrale" fahren dort zurzeit keine Züge. Hinzu kommen im Laufe der Jahre auch die normalen Kostensteigerungen für die Trassen und Bahnstationen, die der ZVON bezahlen muss. "Hätten wir dann die Überschüsse aus den Jahren 2017 und 18 nicht, müssten wir wahrscheinlich den Verkehr ausdünnen", so Pfeiffer.