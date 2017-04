Neues Kunstprojekt am Dresdner Neumarkt Nach den Bussen kommt nun die Hebebühne

Der Neumarkt an der Dresdner Frauenkirche bleibt auch nach dem Abbau des Bus-Monuments Ort für Kunst im öffentlichen Raum. Wie die Stadt Dresden mitteilte, soll unmittelbar am Johanneum ab dem 25. April ein neues Kunstobjekt stehen: das "Denkmal für den permanenten Neuanfang". Zwei Jahre lang soll das Denkmal am Neumarkt stehen. Nach Angaben der Beigeordneten für Kultur und Tourismus Annekatrin Klepsch betragen die Gesamtkosten des Projekts rund 60.000 Euro. Sie werden aus dem Budget für Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Dresden zur Verfügung gestellt. Der Aufbau startet am 19. April. Das neue Denkmal stammt von den Hamburger Künstlern Heike Mutter und Ulrich Genth und basiert auf einer umgebauten Hebebühne. Auf deren Plattform vereinen sich in 7,50 Meter Höhe verschiedene Elemente Dresdner Denkmäler zu einem neuen Kunstwerk – zum Beispiel die Trümmerfrau und der Mozartbrunnen. Die Konstruktion bilde für zwei Jahre ein "imaginäres Dreieck" mit dem Lutherdenkmal und dem Denkmal für Kurfürst Friedrich August II., sagte Künstler Genth.

Die Künstler Heike Mutter und Ulrich Genth Bildrechte: MDR/Andreas Kalb

Die Skulptur besteht aus Edelstahl, lackiertem Stahl, Bronze, Aluminium sowie mechanischen und elektronischen Bauteilen. Ziel des 2011 angestoßenen Kunstprojektes im öffentlichen Raum sei es, die Kunstdiskussionen zu Stadtraum und Stadtentwicklung anzuregen. Mutter und Genth haben schon verschiedene Kunstprojekte im öffentlichen Raum umgesetzt – so zum Beispiel die begehbare Riesenskulptur "Tiger & Turtle - Magic Mountain", die seit November 2013 im Duisburger Angerpark steht.



Das Anti-Kriegs-Monument des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni war am 3. April in Dresden abgebaut worden. Es soll voraussichtlich im Herbst in Berlin wieder aufgebaut werden. Die drei einer Barrikade in Aleppo nachempfundenen Busse hatten in Dresden für lautstarke Proteste gesorgt.