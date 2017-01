Streitereien enden blutig

In Döbeln ist am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek ein 23-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit einem 22-Jährigen in Streit geraten, der daraufhin mit einem Messer auf ihn losging. Ein 25-Jähriger ging dazwischen und wurde ebenfalls verletzt. Die Security überwältigte den Angreifer und alarmierte die Polizei. Die Stichverletzungen waren laut Polizei nicht lebensbedrohlich. Der 23-Jährige musste aber ins Krankenhaus.

Bildrechte: Colourbox.de Auch in Burgstädt gab es eine Messerstecherei. Laut Polizei waren am Sonnabendnachmittag auf offener Straße zwei 18-Jährige aufeinander losgegangen. Einer der beiden zog ein Messer und stach auf den anderen Teenager ein. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest. Das Opfer, was nicht lebensgefährlich verletzt wurde, kam in eine Klinik.

Exhibitionist erschreckt Frauen

Auf dem Chemnitzer Sonnenberg war am Sonnabend ein Entblößer unterwegs. Zwei 28 und 64 Jahre alte Frauen hatten am Abend unabhängig voneinander Alarm geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, soll im Bereich der Zietenstraße ein Mann vor den Augen der Frauen "an seinem Geschlechtsteil manipuliert" haben. Als eine Streife eintraf, war der Exhibitionist verschwunden.

Leiche auf Feld

Ein Leichenfund in Döbeln beschäftigt seit Sonnabendmittag die Polizei. Eine Frau hatte an einem Feld im Ortsteil Kleinmockritz einen leblosen Menschen entdeckt. Der Notarzt konnte nur den Tod feststellen. Bei der Leiche handelt es sich um einen 78-Jährigen. Ersten Ermittlungen nach hatte der Senior sein Auto festgefahren und war dann vermutlich zu Fuß weitergelaufen. Die Todesursache wird noch untersucht. Der Mann könnte an Herzversagen gestorben sein, hieß es. Es sei aber nicht auszuschließen, dass er erfroren ist.

Automatenknacker unterwegs