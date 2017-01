Der untergetauchte ehemalige Chef der Hells Angels Leipzig ist in Österreich festgenommen worden. Wie das Bundeskriminalamt am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann nach einem Hinweis in einem Vereinslokal der Rockergruppe in Wien gefasst. Der 34-Jährige ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Die Polizei war mit 100 Einsatzkräften vor Ort.



Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft die Auslieferung nach Deutschland beantragt. Ein entsprechendes Schreiben sei an die österreichischen Behörden übermittelt worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leipzig am Donnerstag.