Interview mit Hans-Olaf Henkel Petry und Pretzell sind "gnadenlose Opportunisten"

Henkel erklärte weiter, Petry und Pretzell gehörten keinesfalls dem liberalen Flügel an. Das seien "Leute, die für das stehen, was gerade angesagt ist." Henkel bezeichnete beide als "gnadenlose Opportunisten". Es sei Kalkül gewesen, dass sie erst nach der Wahl aus der Partei ausgetreten sind, denn sonst hätten sie womöglich kein Mandat für den Bundestag errungen. Beide seien pleite und würden sich deshalb an ihren Bundestagsmandaten "festklammern".



Auf die Frage, ob Frauke Petry nun versuchen werde, weitere Mitglieder der AfD-Bundestagsfraktion zum Austritt zu bewegen, erklärte Henkel: "Natürlich werden sie versuchen, ein paar Leute auf ihre Seite zu ziehen. Aber alles, was die widerliche AfD schwächt, ist gut für unser Land".