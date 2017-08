Es schaukelt ordentlich im Traktor von Thomas Höher. Mit einer Art Pflug zieht er Spuren auf dem Acker und lockert die Erde auf. Während die Landmaschine über das hügelige Feld zügig hin und her staubige Bahnen fährt, schweift der Blick des 38-Jährigen Klipphauseners im Cockpit prüfend über die beiden Monitore der Bordcomputer. Auf einem wechseln Statusmeldungen zum Traktor, der andere bildet das Feld und die bereits abgefahrenen Bereiche ab. Selbst lenken muss Thomas Höher nicht, alles geht vollautomatisch.

Jörg Weinhold von der RRS Agrardienstleistungs mbH Riemsdorf schwört auf seinen vollautomatischen Fuhrpark. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Was Hightech angeht, hat die Klipphausener RRS Agrar-Dienstleistungs GmbH die Nase vorn. Seit 15 Jahren nutze man bei der Bestellung der Felder das GPS-System und habe die Landmaschinen Stück für Stück mit vollautomatischen Lenksystemen ausgerüstet, berichtet Jörg Weinhold, der Chef des Landwirtschaftsunternehmens. Der komplette Fuhrpark fährt inzwischen vollautomatisch mit GPS-Systemen. In seinen Landmaschinen ist mehr Hightech als in einem modernen Auto verbaut. "Zwei bis drei Computer in einem Fahrzeug sind völlig normal", so Weinhold.

Dadurch, dass Traktoren nicht mehr per Augenmaß, sondern mit Hilfe von satellitengestützten Navigationsgeräten fahren, können Felder exakt bestellt werden. Es überschneiden sich keine Spuren, Düngemittel oder Herbizide werden nicht zweimal auf eine Stelle versprüht und es wird auf dem Zentimeter genau dort geerntet, wo etwas zu ernten ist. Mit diesem Präzisionsackerbau wollen die Landwirte zum einen Dünger und Pflanzenschutzmittel einsparen, zum anderen die Produktivität steigern. Und natürlich spiele auch der Umweltschutz eine Rolle, erklärt Jörg Weinhold.

Wir arbeiten mittlerweile im Zentimeterbereich. Jörg Weinhold Chef der RRS Agrardienstleistungsgesellschaft

Axel Weckschmied bietet mit seinen Fluggeräten eine punktgenaue biologische Schädlingsbekämpfung an. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt So versucht der RRS-Chef unter anderem beim Maisanbau auf Herbizide zu verzichten, in dem er auf biologische Schädlingsbekämpfung setzt. Dabei nutzt er moderne Flugtechnik. Drohnen, sogenannte Hexacopter mit sechs Rotoren, werfen gezielt über vom Schädling befallene Flächen Schlupfwespen ab. Hier geht es speziell dem Maiszünsler an den Kragen. Das ist ein kleiner Schmetterling, der mit seiner Fressgier nach Schätzungen der Welternährungsorganisation jährlich weltweit vier Prozent der Maisernte vernichtet. Die Drohnen werfen kleine Papierkügelchen, gefüllt mit Schlupfwespen ab, die die Zünslerlarven fressen.

Jörg Weinhold denkt immer noch einen Schritt weiter. Mit Hilfe eines riesigen Datenpools, hochsensibler Sensorik und Navigationssystemen werden sich in Zukunft die Acker noch effizienter bewirtschaften lassen, ist er überzeugt. Man würde mit einer Art Bodeninventur starten, analysieren, wo sich in welcher Konzentration die Nährstoffen zusammensetzen. Nach dem Anbau von Weizen, Rüben, Mais oder Raps könnte man die Nährstoffe, die dem Erdreich entzogen wurden, punktgenau wieder auffüllen, so der RRS-Chef.

Nächste Stufe: Smart Farming

Sachsens Agrarminister Thomas Schmidt will die Forschung in der Landwirtschaft mit einem Exellenz-Center ankurbeln. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Smart Farming oder Landwirtschaft 4.0 nennen Fachleute diese nächste Stufe des modernen Ackerbaus, der in Teilen schon begonnen hat. Die Idee ist es, alle relevanten Daten wie Boden- und Pflanzenzustand, Düngemittel, Kraftstoffe, Saatgut, Arbeitskräfte, Wetterdaten und vieles mehr interaktiv miteinander zu vernetzen. Sachsens Agrarminister Thomas Schmidt sieht in der Digitalisierung der Produktion die Zukunft: Man könne ressourceneffizienter arbeiten, erzeuge hohe Qualität und belaste weniger die Böden, das Wasser und die Luft, erklärt er. Deshalb möchte Schmidt hier die Forschung und Entwicklung vorantreiben und Landwirtschaftsbetriebe mit Universitäten und Forschungsinstituten in Form eines Exzellenzclusters besser miteinander vernetzen.