Der Handballclub Leipzig will in den kommenden Wochen rund 500.000 Euro zusammenbekommen. Der Verein braucht das Geld, um seine Schulden wenigstens in Teilen zu begleichen. Tut er das nicht, steht die Erstliga-Lizenz der Handballer auf dem Spiel. Damit es nicht dazu kommt, hat der Verein um Hilfe gebeten. Und die kommt jetzt von einem anderen Erfolgsverein der Stadt: RB Leipzig.