Hoch "Walrita" beschert Sachsen am Wochenende bestes Bade- und Grillwetter. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es durchgängig schön und warm werden. Bis Sonntag steigere sich die Temperatur auf maximal 32 Grad. Nur in den Bergen könne es etwas kühler werden.

Am Sonnabend soll es trocken bleiben - nur am Sonntagabend bestehe ein geringes Risiko von Wärmegewittern. In den Nächten kühle es sich auf etwa 14 Grad ab. Mit Blick auf die Deutschlandkarte soll es die meisten Sonnenstunden bis Dienstag etwa südlich der Linie Saarland-Dresden geben. Am Montag erwarten die Meteorologen mit 34 Grad den Hitzehöhepunkt. Ab Dienstag werde es wieder kühler - und ungemütlicher. Es könne zu Hitzegewittern kommen, auch Hagel sei möglich.