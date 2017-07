So kommen Sie fit und schön durch die Hitze

... ein lauwarmer Minztee. Dieser "coole" Tipp hat sich wohl in den 1960er Jahren noch nicht rumgesprochen. Minze kühlt und gilt als Geheimwaffe gegen Hitze. Das Menthol in der Minze dockt im Mund genau an Rezeptoren an, die sonst Kälte melden. Sie reagieren auf das Menthol und sorgen für eine wohltuende Erfrischung.



Auch eisgekühlte Getränke sind nicht zu empfehlen: Denn unser Körper ist darauf programmiert, alle Speisen und Getränke an unsere circa 36,7 Grad Körpertemperatur anzugleichen. Deshalb wird Kaltes erwärmt - im Körper entsteht dadurch noch mehr Hitze. Und wer Durst mit Alkohol löscht, tut genau das Falsche, weil Alkohol die Flüssigkeitsausscheidung begünstigt. Bildrechte: Colourbox.de