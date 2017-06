Die Straßenbahnhaltestelle am Leipziger Hauptbahnhof ist ein Knotenpunkt. 850 Bahnen pro Tag, 100.000 Fahrgäste. An vier Gleisen fahren zwei Straßenbahnen hintereinander ab – und zwar in der Reihenfolge, wie sie ankommen. Heißt, man weiß nie, welche Bahn vorn hält und welche dahinter. Jörg Birnschein ist der Leiter des Mobilitätsservice der Leipziger Verkehrsbetriebe und seit gut 25 Jahren Straßenbahnfahrer. Man könne das leider nicht anders lösen, sagt er.

An den Bahnsteigen gibt es ein Blindenleitsystem. Die weißen Rillen am Boden führen zu einem sogenannten Aufmerksamkeitsfeld, das sich am vorderen Gleisbereich befindet. Eigentlich sollen die Fahrer der Bahn, die am hinteren Teil des Bahnsteigs losfährt, noch einmal stoppen, wenn sie jemanden dort stehen sehen. Aber aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens sei es sehr schwierig, in jedem Fall umzusetzen, dass der Fahrer nochmal hält, erklärt Jörg Birnschein. Natürlich werde das Fahrpersonal in Schulungen dafür sensibilisiert und darauf hingewiesen, das besonderes auf Blinde und Sehschwache zu achten ist.

Blindenverband: Eine Schulung reicht nicht aus

Jörg Birnschein erzählt von einem sogenannten Blinddate, was die LVB für die Tram- und Busfahrer durchgeführt hat. Schön, aber einmal reiche nicht, sagt Christiane Mertens, die Vorsitzende des Leipziger Blinden- und Sehbehindertenverbands.

Wir würden uns wünschen und kämpfen dafür, nochmal Schulungen bei den Straßenbahn- und Busfahrern durchführen zu können. Christiane Mertens, Vorsitzende des Leipziger Blinden- und Sehbehindertenverbands

Die Verkehrsbetriebe haben in den letzten Jahren jede Menge Hilfen eingeführt. An anderen Doppelhaltestellen, wie etwa am Goerdelerring, gibt es an jedem Gleis eine blaue Säule. Diese sprechende Fahrgastinformation gibt Auskunft über die aktuellen Verbindungen.

Empfehlung: Begleitservice der LVB

Während das dort noch ganz gut zu hören ist, würde diese Ansage am Hauptbahnhof im Verkehrslärm untergehen. Ähnlich ist es mit einer anderen Neuerung. Seit Januar gibt es an Bussen und an Tür 1 und 2 der Straßenbahnen Außenlautsprecher, aber auch die sind bei viel Lärm schwer zu verstehen.

Christiane Mertens sitzt auch im Fahrgastbeirat der LVB. Doch trotz der Neuerungen lässt sich das Problem Doppelhaltestelle nicht so einfach lösen. "Viele Blinde meiden auch die Haltestelle Hauptbahnhof, fahren dann, wenns nötig ist, bis Goerdelerring, wo eine sprechende Fahrgastinformation eingerichtet wurde", sagt sie. Und empfiehlt den Begleitservice der LVB. Der ist kostenlos. Zwei Mitarbeiter der LVB holen Blinde, aber auch Gehbehinderte oder Senioren von zu Hause ab und begleiten sie mit Bus und Bahn zu ihrem Ziel.

Frau Reichel zum Beispiel wohnt am Bayerischen Bahnhof. Die Seniorin läuft mit einem Rollator und möchte zum Arzt am Johannisplatz. Der Begleitservice sei viel besser als Taxi meint sie. "Ich bin ja noch ein bisschen fitter, ich will ja laufen. Und ich habe erfahren, dass der Begleitdienst möglich ist und den in Anspruch genommen", erzählt sie.

Auch Blinde nehmen den Service regelmäßig in Anspruch. Einige lassen sich sogar tagtäglich zur Arbeit und zurück bringen.