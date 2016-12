Die 14 sächsischen Hochschulen erhalten vom Land bis 2024 insgesamt 6,5 Milliarden Euro und damit Planungssicherheit. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Montag in Dresden unterzeichnet. Sie sichert unter anderem die Finanzierung von 9.034 Personalstellen ab. Auf den ursprünglich geplanten Abbau von 754 Stellen wird verzichtet. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich erklärte, die Vereinbarung sichere ab, dass Sachsens Universitäten und Hochschulen im nationalen und internationalen Wettbewerb bestehen könnten. Das gelte auch für die Fortsetzung der Exzellenzinitiative. Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange sprach von einem "soliden finanziellen Fundament".

Linke und Grüne monierten, dass die Hochschulen im Gegenzug die Zahl der Studienplätze zurückfahren müssten - von derzeit 106.000 auf 95.000 im Jahr 2025. "Diese rein politische Zielvorgabe hat für die Hochschulen fatale Folgen", sagte der Linken-Politiker Falk Neubert. Für Claudia Maicher von den Grünen ist die Planungssicherheit teuer erkauft. Damit werde "die Axt an das Kerngeschäft der Hochschulen", die Ausbildung junger Menschen, gelegt.



Felix Ramberg, Sprecher der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften ( KSS ), erklärte, die grundsätzliche Unterfinanzierung sächsischer Hochschulen sei damit nicht beendet. Referent Jan-Malte Jacobsen erklärte: “Die KSS sieht die aktuelle Entwicklung als ersten Schritt in die richtige Richtung, wird jedoch nicht müde werden auf die weiterhin vorhandenen Baustellen hinzuweisen: prekäre Beschäftigungen im Mittelbau und einen schlechteren Betreuungsschlüssel an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften.”