Trotz steigender Wasserstände in tschechischen Flüssen droht in Sachsen kein Hochwasser. Das sagte eine Sprecherin des zuständigen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie auf Anfrage von MDR SACHSEN. Die Hydrologen hätten die Entwicklung im Nachbarland zwar ständig im Blick, können Überschwemmungen auf sächsischer Seite aber ausschließen.



Dauerregen hat am Donnerstagmorgen im Norden Tschechiens die Bäche und Flüsse anschwellen lassen. Der staatliche Wetterdienst CHMU gab eine Unwetterwarnung wegen weiterer Niederschläge für die Verwaltungsregionen Liberec (Reichenberg) und Hradec Kralove (Königgrätz) heraus. Die Witka, ein Nebenfluss der Lausitzer Neiße, droht über die Ufer zu treten. Der Pegelstand überstieg bei der Gemeinde Predlance (Priedlanz) zeitweise die Marke von 2,60 Metern. Am Mittwoch waren dort noch 20 Zentimeter gemessen worden.

Keine Gefahr für Neiße und Elbe

Die Wassermassen würden zwar durch Görlitz fließen und den Pegelstand auch sichtbar erhöhen, so die Fachleute des Landesamtes in Dresden. Es bestehe aber keine Gefahr. Es könne höchstens sein, dass die Warnstufe 1 automatisch ausgerufen werde. Das Landesamt weist auf den Witka-Stausee auf polnischer Seite hin. Dieser ist nach einem Dammbruch 2010 inzwischen saniert und hat aktuell genug Kapazität, um zusätzliches Regenwasser in der Witka (Wittig) zurückzuhalten.