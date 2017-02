Klepsch möchte trotz der nun bekannt gewordenen Kostensteigerungen am Eröffnungstermin 28. April festhalten.



Zweifel an diesem Vorhaben kommen laut einem Bericht der "Sächsischen Zeitung" vom KID-Aufsichtsratsvorsitzenden Hartmut Vorjohann. Er warnt demnach in einem Brief an Oberbürgermeister Dirk Hilbert vor "nicht unerheblichen Risiken" für den Eröffnungstermin. Auch deswegen sei Eile bei der Bewilligung der Zusatzkosten durch den Stadtrat geboten. Klepsch sagte am Dienstag dem MDR, die Landeshauptstadt werde dem Bauträger das Geld als Darlehen zur Verfügung stellen, damit dessen Liquidität gesichert sei.