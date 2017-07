Zum 15. Jubiläum plant der Leipziger Hörspielsommer, seinen Gästen Stereo-Kopfhörer zur Verfügung zu stellen. Die könne sich jeder während des zehntägigen Festivals kostenlos ausleihen und so das Festival auf dem Richard-Wagner-Hain am Elsterflutbecken noch intensiver erleben.

"Die Idee dahinter ist, dass so jeder individuell abseits von Außengeräuschen den Hörspielen lauschen kann", sagte die ehrenamtliche Mitarbeiterin im Hörspielsommer-Team, Sandra Löb, MDR SACHSEN.

Um die Ausleihgebühr für die Kopfhörer finanzieren zu können, sammeln die Veranstalter mittels der Crowdfunding-Kampagne "Macht den Hörspielsommer akustisch schöner" Spenden. Bis zum 15. Juli wollen die Ehrenamtler so 3.000 Euro zusammenbekommen. Am Montag allein gingen über 500 Euro an Spenden ein. Mittlerweile ist mehr als ein Fünftel des Kampagnenziels erreicht - und das innerhalb von zwei Tagen.