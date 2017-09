Die Bundespolizei hat Fußballfans im Zug von Dresden nach Prag sowie auf der A17 kontrolliert. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO

Nach den schweren Fanvergehen beim Fußball-Länderspiel in Prag ist die Rolle sächsischer Hooligans weiterhin unklar. Auch am Sonntag konnten weder Polizei noch das Auswärtige Amt Aussagen treffen, wer hinter den Pöbeleien steckt.



Bei der Polizeidirektion in Dresden hieß es auf Anfrage von MDR SACHSEN erneut, dass es keinen neuen Erkenntnisstand darüber gebe, ob Dresdner Fußballfans in die Vorfälle involviert sind. Die Polizei hatte vor dem Spiel 27 Personen aus dem Hooligan-Umfeld von Dynamo Dresden angeschrieben und sie davor gewarnt, Straftaten zu begehen.

Sechs Personen an Ausreise gehindert

Die Bundespolizeidirektion in Pirna teilte auf Anfrage mit, bis Freitagmittag in Sachsen 544 Personen auf den Hauptrouten Richtung Tschechien kontrolliert zu haben. Sechs von ihnen wurde die Weiterreise untersagt. "Es gibt hohe rechtliche Hürden, solche Ausreiseuntersagungen auszusprechen", erklärt ein Sprecher angesichts der eher geringen Zahl von sechs Verboten. "Dazu zählt beispielsweise das Verhalten der Person während der Kontrolle." Es muss demnach deutlich sein, dass die Person aus Interesse an dem Fußballspiel ausreisen will. Ist das nicht zu erkennen, kann das ein Grund sein, die Person zurückzuschicken. Weitere Vorgaben sind unter anderem mögliche Fahndungsmeldungen, Stadionverbote und das Mitführen gefährlicher Gegenstände.

Viele Wege führen nach Prag

Ob unter den sechs Personen auch welche aus der Gruppe der 27 Gefährder waren, konnte die Bundespolizei nicht genau sagen. Und räumt zugleich ein, dass es abseits der Hauptrouten A17 und der internationalen Zugverbindung Dresden-Prag viele andere Möglichkeiten gibt, ins Nachbarland zu kommen. "So ehrlich muss man sein, dass eine lückenlose Kontrolle nicht gewährleistet ist", so der Sprecher. Ob sächsische Hooligans für die Entgleisungen im Stadion mitverantwortlich sind, würden erst die Ermittlungen zeigen.



Unklar ist auch noch, ob deutsche Anhänger in Prag festgenommen wurden. Das Auswärtige Amt konnte dazu am Sonntag auf Anfrage von MDR SACHSEN keine Angaben machen.

Bundestrainer in Rage