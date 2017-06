Leipzig-Erfurt ICE-Strecke nach technischen Problemen wieder frei

Auf der ICE-Neubaustrecke zwischen Erfurt und Leipzig rollen die Züge wieder. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, sind die technischen Probleme behoben worden. Nach Angaben der Bahn war im Bereich des Bibratunnels in Sachsen-Anhalt der digitale Zugfunk ausgefallen. Dadurch war keine Datenübertragung mehr möglich. Warum der Funk ausgefallen ist, konnte dem Bahnsprecher zufolge noch nicht geklärt werden.

Die neue Strecke zwischen Erfurt und Leipzig ist die erste Strecke, die komplett mit den neuen Sicherheits- und Kommunikationssystemen ausgestattet ist. Herkömmliche Signalanlagen gibt es nicht mehr. Beim ETCS handelt es sich um ein Leitsystem, bei dem die ICE-Züge auf der Strecke und die Leitstelle in ständigem Datenaustausch stehen. Dabei liefern die Rechner in den Zügen permanet Daten über Position und Geschwindigkeit. Umgekehrt liefert der Leitstellen-Rechner den Zügen Daten über Abstände zu vorausfahrenden Zügen und anderes mehr.

Dass es keine herkömmlichen, fest installierten Signale an der Strecke mehr gibt, liegt an der hohen Geschwindigkeit der ICE von bis zu 300 km/h. Bei solchen Geschwindigkeiten ist die Zeitspanne, in der ein Mensch ein Signal erkennen und erfassen kann, zu kurz. Bei einem Ausfall der Funksysteme wiederum würde der Zug praktisch blind unterwegs sein. Deshalb wird der Bahnverkehr bei Havarien umgehend eingestellt.