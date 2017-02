Auf alle Fälle. Wir erleben seine Abenteuer im Fernsehen, in seinen Büchern und auch auf den zehn Freilichtbühnen, die regelmäßig Werke von ihm spielen. Karl May ist nicht überholt, im Gegenteil. Viele seiner Themen wie Fremdheit und das Überwinden kultureller Grenzen sind bis heute aktuell. Jede Generation erschließt sich ihren Karl May neu - das gilt auch für die Forscher. Besonders wichtig ist hierbei seine Wirkungsgeschichte. Nicht alle Schriftsteller, die ähnliche Literatur veröffentlichten, entfalteten einen derart großen Nimbus.

Warum ist Karl May so faszinierend?

Die Begeisterung für den Autor hängt viel mit seiner Biographie zusammen. Die Lebensgeschichte des Schriftssteller spiegelt einen kompletten Abschnitt deutscher Geschichte wieder. Gleichzeitig ist sie Zeugnis eines Aufstiegs aus ärmlichen Verhältnissen und damit eine Erfolgsgeschichte. Viele Menschen finden sich wieder in den Stationen seines Lebens aber auch in seinen Geschichten und Abenteuern.

Ich wünsche mir für Karl May einen ähnlichen Film wie "Fack ju Goethe". Der Streifen "Fack ju Karl May!" wäre eine ideale Übersetzung des Schriftstellerwerkes für die junge Generation. Die Jugendlichen sind ohnehin viel intelligenter als viele denken.

Das Karl-May-Haus Hohenstein-Ernstthal hat den Ehrentag des Jubilars zum Anlass genommen, seinen Nachahmern auf die Spur zu kommen. Etwa 30 Schriftsteller haben sich von Karl May inspiriert gefühlt und seine Themen als auch seine Schreibweise als Vorbild genommen. Sie werden in der Sonderausstellung "Stehaufmännchen Winnetou - Karl May und die literarischen Adaptionen" thematisiert. Die Schau öffnet am Sonnabend zu seinem Geburtstag und endet zu seinem 105. Todestag am 30. März.