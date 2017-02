Anhänger der "Identitären Bewegung" haben am frühen Montagmorgen ein Transparent an der Bus-Skulptur auf dem Dresdner Neumarkt angebracht. Nach Angaben einer Polizeisprecherin bekannte sich die vom Verfassungsschutz beobachtete, rechte Gruppierung im Internet zu der Aktion. Ein strafrechtlicher Verstoß sei nach Prüfung des Sachverhaltes nicht ersichtlich. Die Stadt Dresden hat das Banner entfernen lassen.

Die Polizei ist den Angaben zufolge gegen 8:30 Uhr von einem Passanten auf die Aktion aufmerksam gemacht worden. Die "Identitären" hatten das Banner sowie eine Fahne offenbar mit Hilfe einer Arbeitshebebühne angebracht. Auf dem Transparent am Bus war "Eure Politik ist Schrott" zu lesen.

Das Kunsthaus Dresden, welches für das Kunstprojekt "Monument" vor der Frauenkirche verantwortlich zeichnet, hat die Plakataktion als "armselig und traurig" bezeichnet. "Ich finde es beschämend, dass es Menschen gibt, die nicht in der Lage sind, sich eine eigene Plattformen zu schaffen, und stattdessen ein Kunstwerk für ihre Botschaften instrumentalisieren", sagte die Leiterin des Kunsthauses, Christiane Mennicke-Schwarz. Das Kunsthaus prüfe nun rechtliche Schritte.

Die Anfang des Monats senkrecht vor der Frauenkirche aufgestellten drei Busse des deutsch-syrischen Aktionskünstlers Manaf Halbouni sollen an den Krieg in Syrien erinnen. In den vergangenen Wochen sorgte das Kunstprojekt vor der Frauenkirche immer wieder für Diskussionen. Die Eröffnung war von lautstarken Protesten begleitet worden.