Reisende und Pendler müssen seit Sonnabend mehr Zeit auf der A4 einplanen. Wie die Bundespolizei Pirna mitteilte, werden am Grenzübergang Ludwigsdorf zeitweise Grenzkontrollen wiedereingeführt. Ab kommender Woche gilt das auch auf der A17. Außerdem soll der Bahnverkehr zwischen Dresden und Prag stärker überwacht werden.

Das THW unterstützte die Beamten der Bundespolizei am Sonnabend beim Aufbau der Zelte und bei der Einrichtung des Kontrollpunktes. Bildrechte: MDR/Danilo Dittrich

Die Bundespolizei führt die Kontrollen zusätzlich zu den örtlich und zeitlich flexiblen Grenzkontrollen im gesamten sächsischen Grenzgebiet zu Polen und Tschechien ein. Grund sind erhöhte Sicherheitsmaßnahmen im Vorfeld des G20-Gipfels, der Anfang Juli in Hamburg stattfinden wird. Alle Reisende bittet die Bundespolizei, beim Überschreiten der Grenze Ausweisdokumente mitzuführen.

Bei den Grenzkontrollen setzen die Beamten auf die sogenannte Schleierfahndung. Das sind verdachtsunabhängige Personenkontrollen, bei denen die Bundespolizei in Sachsen die Befugnisse hat, die Identität der Personen festzustellen sowie mitgeführte Sachen zu durchsuchen. Sie ist in einem Umkreis von 30 Kilometern an den Grenzen möglich.