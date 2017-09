Aderlass AfD-Mitglieder suchen nach Alternative

In der sächsischen AfD sind weitere Mitglieder und Funktionäre auf Distanz zu ihrer Partei gegangen. So ist der stellvertretende Landesvorsitzende Sven Simon mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Vorstandsmitglied Ralf Nahlob legte nicht nur alle Funktionen nieder, sondern erklärte auch seinen sofortigen Austritt aus der AfD. Und auch Abgeordnete Andrea Kersten verlässt die Landtagsfraktion in Dresden.