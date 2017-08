Zum neuen Schuljahr starten sechs Privatschulen. Damit gibt es in Sachsen insgesamt 399 Schulen in Freier Trägerschaft. "Bei den allgemeinbildenden freien Schulen ist das ein Höchststand seit der Wende", sagt Manja Kelch vom Kultusministerium MDR SACHSEN. Von Jahr zu Jahr gibt es mehr Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien, die nicht staatlich sind. Aktuell handelt es sich um 85 Grundschulen, 70 Oberschulen und 40 Gymnasien. Dagegen werden die privaten berufsbildenden Schulen weniger.

Dass die Zahlen auf einem neuen Höchststand angekommen sind, hat laut Konrad Schneider von der AG Freie Schulen Sachsen mehrere Gründe. Zum einen wachse eine neue Bildungseinrichtung allmählich mit dem Übergang der Schüler in die jeweils höhere Klassenstufe. "Das ist eine Dynamik, die automatisch immer dranhängt", sagt er. Zum anderen gebe es allgemein immer mehr Kinder in Sachsen, die zur Schule müssen. Hier stelle sich dann die Frage, ob man das öffentliche Schulwesen ausbaut oder freie Schulen aufmacht.

Lücken mit Privatschulen stopfen

Anfang der 1990er Jahre seien die Schulgründungen Freier Träger eine Art revolutionäre Bewegung gewesen, so Schneider. Es ging darum, dem festgefahrenen Bildungswesen mit neuen pädagogischen Konzepten etwas entgegenzusetzen. Heute sei die Lage anders: Man sehe die Löcher im öffentlichen Bildungswesen, das über die Jahre ausgedünnte Schulnetz, den Fachkräftemangel und die Überalterung des Kollegiums und versuche die Lücken mit Privatschulen zu stopfen, beobachtet Schneider. Dass die freien Träger letztlich dann auch mit gleichen Problemen - wie dem Lehrermangel - zu kämpfen haben, steht auf einem anderen Blatt. Die AG versucht diesbezüglich, die privaten Schulträger mit ihrer über die Jahre angesammelten Fachkompetenz und ihren Netzwerken zu unterstützen.

Es ist nicht einfach, eine Schule zu gründen. Konrad Schneider Arbeitsgemeinschaft Freie Schulen Sachsen

"In aller Regel orientieren sich die Träger bei der Schulgründung an den Vorgaben der sächsischen Lehrpläne für die jeweilige Schulart", erklärt Petra Nikolov von der Sächsischen Bildungsagentur. Prinzipiell gewährleistet das Grundgesetz die Errichtung freier Schulen. Erfüllen sie in den Lernzielen und in der wissenschaftlichen Ausbildung der Lehrer mindestens den öffentlichen Standard, müssen sie vom Staat genehmigt werden.

Juristisches Gezerre bei Neugründungen

Bei Grundschulen gelten schärfere Bedingungen. Hier müsse der Träger auf Grund der gesetzlich festgeschriebenen Vorrangstellung öffentlicher Grundschulen ein besonderes Konzept vorlegen, an dessen Erprobung ein anerkennenswertes pädagogisches Interesse besteht, wie Nikolov beschreibt.

Wer eine freie Grundschule gründen will, braucht ein überzeugendes Konzept. Bildrechte: Colourbox.de Jüngster Streitfall ist die Aktive Schule in Dresden. Erst vor einem Jahr gegründet, wollen die Lehrkräfte an der kombinierten Grund- und Oberschule in Form eines offenen Unterrichts die Kinder zum selbstorganisierten Lernen bewegen. Die Sächsische Bildungsagentur hegt starke Zweifel, dass dies wirklich gelingt und widerrief im Juli die Betriebserlaubnis. Es sei nicht gewährleistet, dass das Leistungsniveau und der Wissensstand der Kinder zum Ende der Schulzeit dem Standard vergleichbarer Schüler an öffentlichen Schulen entsprechen wird, lautete die Begründung der Bildungsagentur.

Kurz vor dem ersten Schultag hat das Verwaltungsgericht Dresden jedoch dem Schulträger Epharisto e.V. vorläufigen Rechtsschutz erteilt und damit der Aktiven Schule die Erlaubnis, ins neue Jahr zu starten. Das Gericht verlangte von der Bildungsagentur, innerhalb des ersten Halbjahres die bestehenden Verdachtsmomente zunächst umfassend aufzuklären, wie der Sprecher Robert Bendner mitteilte. "Für diesen überschaubaren Zeitraum seien auch unter Berücksichtigung der bestehenden Verdachtsmomente für erhebliche Mängel im Schulbetrieb der Aktiven Schule Dresden keine gravierenden Beeinträchtigungen der Interessen der Schüler durch einen unzureichenden Lernerfolg zu erwarten", so die Erklärung.

Wir wollen gegen die Entscheidung der Bildungsagentur in Widerspruch gehen. Wolfgang Schmidt Trägerverein, Freie Schule Rietschen

Abgelehnt hat die Bildungsagentur auch die Zulassung für eine neue Einrichtung in Rietschen in der Oberlausitz. Der Träger der dortigen freien Oberschule wollte im August zusätzlich mit einem beruflichen Gymnasium starten. Die Bildungsagentur schickte Mitte Juli den Ablehnungsbescheid samt einer Gebühr von 1.489,12 Euro. Es fehle an qualifizierten Lehrkräften, war einer der wesentlichen Punkte in der Begründung. "Darüber kann man sich streiten", meint Wolfgang Schmidt vom Trägerverein Freie Schule Rietschen. Schließlich würden die öffentlichen Schulen auch mit Quereinsteigern arbeiten. "Statt sich zu freuen und die Initiativen der Bürger der Gemeinde Rietschen auf dem Bildungssektor zu unterstützen, werden mächtige Findlinge in den Weg gelegt", bedauert er. Der Trägerverein will im nächsten Jahr einen neuen Anlauf wagen und holt sich jetzt juristische Unterstützung. "Wir haben vor, gegen die Entscheidung der Bildungsagentur in Widerspruch zu gehen", sagt Wolfgang Schmidt.

Die Rietschener hätten gern ein berufliches Gymnasium. Die SBA lehnte das ab. Und schickte einen Bearbeitungsbescheid über 1.489,12 Euro. Bildrechte: IMAGO