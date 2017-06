Wenn am Freitag Tausende Kinder und Jugendliche ihre Schulhöfe verlassen, liegt hinter ihnen ein schönes, turbulentes, spannendes oder vielleicht auch ätzendes Schuljahr. Nicht alle werden im nächsten Jahr wieder dabei sei - mehrere Zehntausend Jugendliche haben in Sachsen ihre Schulzeit beendet. Knapp 11.000 Schüler absolvierten in den vergangenen Monaten ihr Abitur - den höchst möglichen Schulabschluss in Deutschland.