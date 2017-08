Die Immunität von AfD-Chefin Frauke Petry ist aufgehoben. Die Widerspruchsfrist seitens der Abgeordneten des sächsischen Landtages sei um Mitternacht ausgelaufen, "es hat Keiner widersprochen", sagte Parlamentssprecher Ivo Klatte am Dienstag in Dresden. Mit der Immunitätsaufhebung ist der Weg frei, Anklage wegen des Verdachts des Meineides oder fahrlässigen Falscheides zu erheben.



Weitere Informationen in Kürze.