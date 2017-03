Abstimmung Brauchen wir eine Impfpflicht?

Die Zahl neuer Masern-Fälle sorgt nicht nur in der Gesundheitspolitik für Unruhe. Auch in der Bevölkerung wird heiß diskutiert. Wäre die Einführung einer gesetzlichen Pflicht zur Impfung - wie in der DDR - sinnvoll?