Kuriose Diebstahlserie in Penig Wieder mal kein Hinweis auf Amerika ...

Schon wieder haben Langfinger in Penig ein Straßenschild abgestaubt! Es handelt sich um einen Wegweiser, der in der Ortslage Arnsdorf an einer Kreuzung Richtung Rochsburg stand. Was das Schild so begehrenswert machte: Es zeigte den Weg nach Amerika – dem kleinen, aber klangvollen Ortsteil von Penig, der schon oft durch Funk und Fernsehen ging.