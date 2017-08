Linksextremismus Lob und Kritik in Sachsen nach Indymedia-Verbot

Das Verbot der linksradikalen Internetseite "linksunten.indymedia.org" ist in Sachsen auf Zustimmung, aber auch Kritik gestoßen. Innenminister Markus Ulbig (CDU) begrüßte das Verbot als "außerordentlich wichtig". Die Seite habe Linksextremisten immer wieder eine Plattform geboten, "um öffentlich zur Begehung von Straftaten aufzurufen, Gewaltaktionen zu planen und diese anschließend zu verherrlichen".

Ulbig zufolge könne sich die Gesellschaft eine Seite wie Indymedia - auf der auch immer wieder anonyme Bekennerschreiben zu Autobränden und Anschlägen auf Gebäude in Sachsen veröffentlicht worden waren - "nicht bieten lassen". Das Verbot zeige "nicht nur klare Kante nach links außen, sondern steht für mich exemplarisch für den staatlichen Umgang mit jeglicher Form von Extremismus", sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz.

Grünen-Chef Jürgen Kasek Bildrechte: IMAGO

Grünen-Landeschef Jürgen Kasek hält das Verbot dagegen für juristisch fragwürdig. Es sei unbestritten, dass auf der Seite auch strafrechtlich relevante Texte standen, erklärte Kasek bei Facebook. Das allein reiche jedoch nicht aus für ein Verbot des Betreiber-Vereins. Das Bundesinnenministerium habe "eine Haftung für eingestellte Beiträge konstruiert", so der Grünen-Chef, der als Rechtsanwalt arbeitet.



Mit Blick auf das Vorgehen in sozialen Netzwerken wie Facebook zeigte sich auch die Extremismusexpertin der Linken, Kerstin Köditz, skeptisch, ob sich der Innenminister zuvor an den Betreiber gewandt habe, "damit strafbare Inhalte von der Seite genommen werden". Vergessen werde auch, dass die Plattform Möglichkeiten zu Recherchen, Analysen und Einschätzungen geboten habe. Die Plattform könne zudem als Korrektiv zu Berichten der Sicherheitskräften dienen, "die bestimmte Zusammenhänge bei der extremen Rechten verschweigen", sagte Köditz MDR AKTUELL.