Lehrer in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sehen einen gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung noch skeptischer als Pädagogen im bundesweiten Schnitt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Telefon-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Danach halten deutschlandweit 54 Prozent der Pädagogen einen gemeinsamen Unterricht für sinnvoll, 42 Prozent plädieren für die Unterrichtung Behinderter in Förderschulen. In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sagen nur 49 Prozent der Lehrer Ja zu einem gemeinsamen Unterricht, 44 Prozent geben der Förderschule für Behinderte den Vorzug. Der Rest sagte jeweils "Weiß nicht"

Lehrer an mitteldeutschen Schulen mit inklusiven Lerngruppen beklagen zudem, dass Fachpersonal fehlt - und zwar häufiger als im bundesweiten Schnitt. So gaben 16 Prozent der Befragten in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt an, in ihrer Schule gebe es weder Sozialpädagogen noch Sonderpädagogen, Psychologen oder medizinische Assistenten. Bundesweit liegt der Anteil der Lehrer, die einen solchen Mangel angeben, bei nur acht Prozent. Auf die Frage, welche dieser Fachleute an ihrer Schule arbeiten, gaben befragte Lehrer aus Mitteldeutschland jeweils niedrigere Werte an als im bundesweiten Schnitt. Dabei sind die "inklusiven" Klassengrößen an mitteldeutschen Schulen mt 18,9 Schülern höher als im deutschen Schnitt mit 17,4.