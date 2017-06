In Dresden sind am Montag die Innenminister und Innensenatoren der Länder zu ihrer Frühjahrssitzung zusammengekommen. In den kommenden zwei Tagen werden sie darüber diskutieren, wie die Sicherheitsbehörden in Deutschland einheitlicher agieren und die Überwachung ausbauen könnten.

Einheitliche Standards zur inneren Sicherheit in allen Bundesländern

Der Fall des Attentäters Anis Amri in Berlin hat Lücken in der Sicherheitsstruktur deutlich sichtbar gemacht, die nun gestopft werden sollen. Sachsens Innenminister Markus Ulbig, der der Innenministerkonferenz vorsitzt, sagte, er habe die Innenministerkonferenz unter das große Thema "innere Sicherheit als Gemeinschaftsaufgabe" gestellt. Gerade beim Umgang mit Gefährdern könne Deutschland "keinen Flickenteppich" gebrauchen. Stattdessen müssten in allen Ländern einheitliche Standards gelten.

So liegt den Innenministern ein Vorschlag aus dem Bundeskriminalamt vor, wie mit potentiellen Gefährdern umzugehen ist. Wann jemandem eine Fußfessel angelegt werden darf, ist aktuell noch unterschiedlich geregelt.



Ulbig fordert Schleierfahndung in ganz Deutschland

Das gilt auch für die Schleierfahndung der Bundespolizei. Ulbig will sich hier für eine Erweiterung einsetzen. Der Minister sagte, bei 577 Kilometern Außengrenze müsse man "im grenznahen Gebiet oder an sonstigen Plätzen auch mal anlasslos kontrollieren können. Dieser Standard sollte überall in der Bundesrepublik gelten."

Diskussion um Maut- und Messenger-Daten

Diskutiert wird auch, ob die Polizei Zugriff auf die Daten aus der Mauterfassung erhalten soll. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat vorgeschlagen, diese Daten für die Aufklärung von schweren Verbrechen zu nutzen.

Mautdaten aus Österreich hatten der Polizei geholfen, den mutmaßlichen Mörder einer Joggerin in Endingen bei Freiburg zu ermitteln.