In ganz erheblichem Umfang habe es Fehler bei der sächsischen Polizei gegeben, das war das Urteil der Experten-Kommission, die den Fall Al-Bakr untersucht hatte. Eigentlich hätten Beobachter da schon mit personellen Konsequenzen gerechnet, stattdessen wurde öffentlich, dass Innenminister Ulbig ausgerechnet den maßgeblich Verantwortlichen für die AL-Bakr-Pleite just einen Tag nach der gescheiterten Festnahme hatte befördern lassen. Keine Notbremse damals, nach dem Bericht keine personellen Konsequenzen ? Kopfschütteln nicht nur in den Oppositionsreihen im Dresdner Landtag.

Nun will der Innenminister Führungsstärke demonstrieren: Er krempelt zum 1. Mai die Polizei-Spitze um. Im Kabinett wurden die Personalien heute beschlossen. Nach dem gescheiterten Al Bakr-Zugriff hatte es auch heftige Kritik am LKA gegeben - der Chef wird nun ausgetauscht. Jörg Michaelis führt künftig statt des LKA das Polizeiverwaltungsamt. Seinen Wunschkandidaten hat Ulbig aber für den hochrangigen LKA-Posten nicht bekommen: Bernd Merbitz sagte ab. Der will Leipziger Polizeipräsident bleiben - und hat zudem als Chef des Operativen Abwehrzentrums (OAZ) die Aufgabe, das Polizeiliche Terrorismus-und Abwehrzentrum (PTAZ) aufzubauen. Eine der Konsequenzen aus dem Bericht der Expertenkommission. Statt Merbitz kommt nun einer, der von der Leipziger Volkszeitung als Merbitz' bester Mann beschrieben wurde: Petric Kleine (54) - seit Januar 2013 Leiter der Kriminalpolizeiinspektion bei der Polizeidirektion Leipzig wird nun Chef des LKA.

Die Führung der PD Chemnitz bleibt in den Händen von Uwe Reißmann, wie bei Merbitz wurde auch dessen Dienstzeit nun verlängert. Auch Landespolizeipräsident Jürgen Georgie bleibt im Amt, angesichts der Altersgrenze wird auch da offenbar bereits ein Nachfolger gesucht. Angeblich hat sich Staatskanzleichef Fritz Jäckel sogar in die Personalsuche eingeschaltet. Immer wieder taucht auch das Gerücht auf, es solle einen zweiten Staatssekretär im Innenressort geben, vor allem für den Bereich innere Sicherheit. Ulbig hat dem heute vehement widersprochen – dem MDR sagte er, es werde definitiv keinen zweiten Staatssekretär in seinem Ressort geben. Neu wäre das allerdings nicht gewesen. Bis 2005 hatte es in Sachsens Innenministerium immer zwei Staatssekretäre gegeben. Erst als der Staatssekretät Buttolo zum Innenminister aufstieg, hatte man den Job eingespart. Allerdings hatte die Gerüchteküche auch nie einen Namen genannt. Der Grund auch dafür ist einfach - und Ulbigs Personalrochade belegt es. Ulbigs Polizeiführung ist in die Jahre gekommen, und Nachwuchs ist nicht leicht zu finden. In Zeiten des Spar- und Reform-Diktates wurde offensichtlich über Jahre auch versäumt, genügend geeigneten Nachwuchs an die Führungsaufgaben heranzuführen.