Sachsen gilt als Land der Erfinder und ist Spitzenreiter der Weltmarktführer in Ostdeutschland. Insgesamt 28 sächsische Unternehmen agieren an der weltweiten Spitze, elf von ihnen kommen aus Dörfern sowie kleinen und mittelgroßen Städten in Sachsen. In Zukunft könnten diese innovativen Unternehmen im ländlichen Raum eine noch größere Rolle spielen und gar der Schlüssel für Wohlstand auf dem Land werden. "Aus ökonomischer Sicht gibt es in Deutschland keine Peripherie mehr", sagte Thilo Lang, Leiter der Regionalen Geographie am Leibnitz-Institut für Länderkunde in Leipzig. "Unternehmen agieren so stark national und international, dass sie nicht auf den Zugang von Forschungseinrichtungen in einer bestimmten Stadt angewiesen sind." Für sie sei es heute gar nicht mehr wichtig, ihren Standort in der Großstadt zu haben. "Sie können von jedem Ort Deutschlands aus weltweit agieren."