Um Langzeitarbeitslosen und Flüchtlingen gerecht zu werden, wurde laut Hansen im Jahr 2016 bei Personal und Finanzmitteln aufgestockt. Fast 1.000 Flüchtlinge konnten dadurch in Arbeit oder Ausbildung gebracht werden. "Die Zahl klingt erst einmal nicht groß, aber es war zunächst wichtig, die öffentliche Infrastruktur zu organisieren. Wir sind sozusagen aus den Startlöchern, was das Thema betrifft", sagte Hansen MDR SACHSEN.

Frank Heidan, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Bildrechte: CDU-Fraktion Sachsen

Frank Heidan, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, kritisiert hingegen die Entwicklung im Jahr 2016. Nur ein Bruchteil der Flüchtlinge in Sachsen befände sich in Arbeit, dabei sei Integration durch Arbeit der beste Weg, um in der Gesellschaft anzukommen. Heidan sieht die größten Missstände in den gesetzlichen Rahmenbedingungen: "Das Kündigungsschutzgesetz und der Mindestlohn sind bei der Integration hinderlich."