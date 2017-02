Frau Friese, leben wir heute in einem Zeitalter der Optimierung? Ja, eindeutig. Die Menschen haben zwar schon immer versucht, sich und ihre Körper zu verbessern, zu schmücken und verschönern. Doch heute hat sich die Optimierung des Menschen in fast alle Bereiche ausgedehnt – von der Ernährung über die Mode und Bewegung bis zum Sport, der Kleidung, dem Lebensstil und selbst der Zeiteinteilung. Der Unterschied ist die Gewalt, mit der sich der Zwang zur Verbesserung auf alle Lebensbereiche ausgedehnt hat, das Nicht-Mehr-Dulden jedweder Abweichung.

Trotzdem gibt es große Fortschritte in der Gleichberechtigung. Sicher. Doch Weiblichkeit spielt wieder vermehrt eine Rolle. Nehmen Sie Sendungen wie Shopping-Queen, hier schauen sich Mädchen beim Einkaufen zu. Oder der die Vorher-Nachher-Show bei RTL – hier können Zuschauer die Optimierung der Frauen live miterleben. Das Äußere spielt eine immer größere Rolle, übrigens auch bei Männern. In meiner Jugend gab es noch keine Kosmetik-Serie von Nivea Men. Die Konzentration auf das Äußere hängt auch viel mit Unsicherheit zusammen.

Wir streben nach Schönheit, weil wir unsicher sind?

Wir leben in einer, gefühlt sehr unsicheren Welt. Prekäre Beschäftigung häuft sich, Biographien sind unterbrochen, die Lage scheint zunehmend unübersichtlich. Das einzige, was uns bleibt ist unser Körper. Er schafft Identität. Der Rückzug ins Private funktioniert auch über den eigenen Körper. Er ist das Einzige, was uns bleibt, was wir wirklich kontrollieren können. Unsere Leben hingegen sind aus der Kontrolle geraten.