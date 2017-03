Frau Trabandt, Sie haben herausgefunden, dass rund 88 Prozent der Menschen mit motorischer Behinderung in für sie nicht passenden Wohnungen wohnen und dass der Bedarf an barrierefreien Wohnungen bis 2030 noch weiter steigen wird. Welche Herausforderungen kommen da aus baulicher Perspektive auf uns zu?

Die Herausforderung aus baulicher Perspektive besteht in der Anpassung des bestehenden Wohnraums. Und zwar vorrangig für die Menschen mit motorischen Behinderungen. Die Anforderungen für Menschen mit Sinnesbehinderungen können fast alle nachträglich durch leichte Anpassungen erfüllt werden. Bei motorisch behinderten Menschen sind das ganz oft Flächen-Anforderungen, also purer Raum, um sich zu bewegen. Und das ist im schon bestehenden Wohnraum schwierig, weil die Rahmenbedingungen ja schon fest definiert sind, und es wird auch meistens teurer, diese zu verändern.

Sehen Sie trotzdem eine realistische Chance, den Bedarf bis 2030 zu decken?

Eigentlich muss man ja auch sehen, wir haben heute schon diesen hohen Bedarf, der bis 2030 nur noch gering weiter steigt. Wir sollten also zeitnah viel tun, um dann langfristig diese Anforderungen zu erfüllen. Wir müssen immer daran denken, wir haben jetzt Menschen mit Behinderungen gefragt. Ältere Menschen, die keinen Behindertenstatus haben, können die gleichen Anforderungen haben. Altersgerechter Wohnraum fehlt in Sachsen auch.

Und wie kann man die Situation zeitnah ändern?

Ich denke, die ersten Schritte, die das Ministerium jetzt geht - also Förderungen für individuelle Umbauten anzusetzen - sind richtig, weil jeder seinen eigenen Bedarf am besten kennt. Ich würde mir wünschen, dass wir auch für Neubau Mindestanforderungen bekommen, und zwar für jeden Neubau. Zurzeit gibt es eine Anforderung, dass beim Bau von mehr als zwei Wohnungen, die Wohnung eines Geschosses barrierefrei gebaut werden muss. Ich glaube, das ist langfristig zu wenig und dass man mehr Wohnungen mit den Mindeststandards bauen muss, die wir in unserer Studie auch beschrieben haben.

Beim Bau von barrierefreien Wohnungen kommt es immer wieder zu Fehlern. Können Sie als Architektin nachvollziehen warum?

Leider ist bei unseren Fachkollegen das Thema nicht immer ganz vorne auf der Aktivitätenliste. Das hat auch damit zu tun, dass sehr viele Anforderungen an die Planenden gestellt werden. Oft ist es auch so, dass die Auftraggeber das Thema nicht als so wichtig ansehen und der Architekt ist natürlich derjenige, der die Anforderungen des Auftraggebers erfüllen muss. Beim barrierefreien Bauen gibt es zudem sehr komplexe Fragestellungen. Und es gibt leider keine Notwendigkeit der Überprüfung im Sinne eines Sachverständigen, der bestätigen kann, ob die Anforderungen eingehalten wurden oder nicht. Das wäre eine Möglichkeit, die Qualität zu sichern. Zurzeit ist das leider nicht so. Man reicht einen Plan ein, in dem beschreibt man etwas, und ob man das umsetzt oder nicht, wird nie überprüft.

Ihre Studie hat gezeigt, dass rund 90 Prozent der Befragten mit ihrer Wohnsituation zufrieden sind, obwohl es eine so hohe Zahl an nicht bedarfsgerechten Wohnungen gibt. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Ich erkläre mir das damit, dass unsere Teilnehmer im Durchschnitt sehr alt waren und man allgemein festgestellt hat, dass ältere Menschen eine hohe Zufriedenheit mitbringen. Außerdem haben diese Menschen sich ihre Wohnungen natürlich auch schon selber angepasst und wollen nicht woanders hin. Das ist auch eine Generationenfrage. Diese Generation ist allgemein immer so gewesen: "Macht euch nicht so viel Mühe, wir schaffen das." Und deswegen ist da viel länger Anpassungsbereitschaft da als bei Jüngeren.

Provokativ gefragt: Wenn doch die meisten relativ zufrieden sind mit ihrem Leben, warum sollte man dann etwas an der Situation verändern?

Erstens weil Menschen oft nicht bereit sind, das Problem, das auf sie zukommt, vorher zu sehen. Nämlich die Stelle abzusehen, wenn sie sich nicht mehr anpassen können und dann doch ins Heim ziehen müssen. Und zweitens weil ich wirklich glaube, dass die Jüngeren andere Anforderungen haben als die Älteren. Die Generation, die bereit ist alles hinzunehmen, stirbt jetzt langsam aus. Die Nachfolgergenerationen sind anspruchsvoller. Wir sollten uns heute darüber Gedanken machen, damit in Zukunft dann nicht wieder Umbauten entstehen müssen. Denn neu bauen ist im Verhältnis die billigste Art barrierefrei zu bauen.

Sie haben sich in Ihrer aktuellen Studie weitestgehend auf physische Beeinträchtigungen beschränkt. Werden Sie in Zukunft auch die Auswirkungen von psychischen Beeinträchtigungen auf das Wohnen untersuchen?

Wir haben geistige Behinderung immer mit im Blick. Wir sind auch in der Diskussion, unter anderem mit dem Ministerium, dass da eine vertiefende Untersuchung gemacht werden muss. Die physischen Beeinträchtigungen hat man natürlich eher im Fokus, weil sie die Bewegungsflächen und die Kontraste, also die baulichen Dinge so stark in den Vordergrund rücken. Aber gerade auch altersbedingte Demenz ist eine Frage, die einen großen Stellenwert in der Gesellschaft haben wird. Deswegen kommen wir da gar nicht drum herum.