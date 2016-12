War das Thema Schutz vor Anschlägen im Vorfeld ein Thema bei der Organisation der Weihnachtsmärkte?

Das ist in den letzten Jahren schon ein ganz großes Thema geworden. Es stellt uns als Veranstalter und auch die Kommunen vor enorme Herausforderungen. Das Thema "Sicherheitskonzept für die Märkte" nimmt inzwischen fast den größten Raum ein.

Wie steht es um die Sicherheit, was wurde getan?

Naja, man kann sich nicht gegen alle schrägen Ideen von Terroristen wappnen. Die Stadt Dresden hat beim Striezelmarkt sehr viel in ein Sicherheitskonzept investiert. Über Gangbreiten und Wegebeziehungen will man ein bisschen mehr Übersicht bekommen. Man hat auch bei besonders gefährdeten Veranstaltungen, wie beim Stadtfest in Dresden, bestimmte Schutzvorkehrungen getroffen. Viele erinnern sich sicherlich noch an diese Lkw-Sperren, die Betonblöcke, die überall aufgebaut gewesen sind. Das kollidiert manchmal mit anderen Überlegungen, die wir für die Märkte haben. Beispielsweise sind die Märkte meistens in Innenstadträumen und wir müssen natürlich auch die Versorgung der Anwohner und der anliegenden Gebäude sicherstellen. Das heißt also zum Beispiel den Platz wahren für einen Feuerwehrwagen, wenn es mal irgendwo brennt. Das sind schwierig zu lösende Problemstellungen.

Die Märkte scheinen mir persönlich auch leerer zu sein, vor allem werktags. Und es gibt schon so einen Trend, dass die Menschen verunsichert sind, dass viele jetzt auch große Veranstaltungen, große Menschenaufläufe meiden. Holger Zastrow

Wird sich jetzt noch etwas ändern, wird man in den letzten Tagen jetzt noch sagen: Hier müssen wir nochmal genau hingucken?

Wir haben gestern Abend auf dem Augustusmarkt in Dresden sofort eine Krisensitzung abgehalten. Wir haben jetzt schon viel mehr Security auf dem Markt. Auch die Polizei und das Ordnungsamt laufen verstärkt Streifen als in den letzten Jahren. Jetzt Ad-hoc-Maßnahmen zu treffen halte ich aber für falsch. Das wäre nur Aktionismus. Unsere Märkte sind sicher in Sachsen. Das ist so. Trotzdem: Man kann nie sagen, dass hundertprozentig nichts passieren wird.

Werden jetzt viele Sachsen gar nicht mehr auf Weihnachtsmärkte gehen?

Naja, es gibt so eine Tendenz, die spüren wir als Veranstalter schon seit einiger Zeit. Ich glaube, wenn man jetzt ehrlich und offen vor allem auf die Weihnachtsmärkte in sächsischen Großstädten schaut, sieht man das auch. Die Märkte scheinen mir persönlich auch leerer zu sein, vor allem werktags. Und es gibt schon so einen Trend, dass die Menschen verunsichert sind, dass viele jetzt auch große Veranstaltungen, große Menschenaufläufe meiden. Ich befürchte, dass genau der Anschlag in Berlin die gleiche Wirkung hat. Ich glaube schon, dass die Leute insgesamt ängstlicher geworden sind.

Ist das nicht genau das falsche Zeichen? Müsste man nicht sagen: "Jetzt erst recht!"?