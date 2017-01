Der Dresdner Zoo hat seine Tiere durchgezählt. Wie Zoodirektor Karl-Heinz Ukena bei der alljährlichen Inventur am Donnerstag mitteilte, leben derzeit knapp 1.600 Tiere aus rund 270 Arten im Zoo Dresden. Die meisten von ihnen sind Vögel, gefolgt von Säugetieren und Fischen. Besonders stolz ist der Zoodirektor auf die Zuchterfolge in der Elbestadt: So konnte der Zoo im zurückliegenden Jahr Drillinge bei den Roten Pandas und gleich sechs Jungtiere bei den Zwergottern begrüßen.