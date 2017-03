Insgesamt investieren Stadt und Kommune in diesem Jahr mehr als 700 Millionen Euro. Damit ist die Investitionssumme so hoch wie nie in den Jahren nach der Wende. Rund 230 Millionen Euro sind für Schulen, Kindertagesstätten und Pflegeheime sowie für die Infrastruktur vorgesehen. Sie bilden den Schwerpunkt der Investitionen. Ein Teil des Geldes soll in den Erwerb von Flächen für künftige Investitionen fließen.