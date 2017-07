Kritischer wird es schon beim "Listeria monocytogenes", dem sogenannten Gully-Keim. Er kommt praktisch überall vor, kann sich sogar bei Kühlschranktemperatur noch vermehren. Doch das macht Fleisch und Wurst nicht automatisch ungenießbar. In 537 von 8.000 darauf untersuchten Lebensmitteln wurde der Keim gefunden. In zu starker, gesundheitsschädlicher Konzentration trat er 15 Mal auf. In solchen Fällen kann der Gully-Keim zum Beispiel zu Magen-Darm-Erkrankungen oder auch zu Schwangerschaftsabbrüchen führen. Besonders oft war er in Rohwürsten und Hackepeter zu finden, sagt Sandy Schumann vom Fachbereich Lebensmittelhygiene: "Klassisches Beispiel - der Fleischwolf. Da kommt man beim Reinigen nicht überall gut ran. Da kann es vorkommen, dass der Keim sich zurückzieht und in die Produkte geraten kann."