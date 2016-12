Das war & das kommt

Am 27. August wird Heinrich Timmerevers als 50. Bischof des Bistums Dresden-Meißen in sein Amt eingeführt.



Altenberg wird nach Rathen, Jonsdorf und Oberwiesenthal vierte Kommune in Sachsen zum Luftkurort ernannt.



Die Arbeitslosenquote sinkt zum Ende des Jahres auf 6,8 Prozent.



Mit 1.655 Stunden schien die Sonne gut 100 Stunden mehr als im langjährigen Durchschnitt. Zudem war das Jahr mit 9,5 Grad Durchschnittstemperatur (8,1 Grad) auch zu warm. Mit 705 Litern pro Quadratmeter fiel mehr Niederschlag als im langjährigen Mittel (699 Liter).



Am 11. August verliert in Leipzig ein Polizist seine Maschinenpistole. Sie bleibt verschwunden.



Der Bundesgerichtshof spricht am 20. Oktober ein wegweisendes Urteil: Eltern, denen kein Kitaplatz zur Verfügung gestellt wird, haben Anspruch auf Schadenersatz. Geklagt hatten Familien aus Leipzig.



Mit Stand 21. Dezember wurden 68 Wolfsangriffe gemeldet. In 41 Fällen war der Wolf als Verursacher wahrscheinlich bzw. nicht auszuschließen. Dabei wurden insgesamt 214 Tiere getötet. Besonders große Probleme machte das Ralbitzer Rudel.