Der Leerstand in Sachsen hat zugenommen. Wie die Sächsische Aufbaubank berichtet, standen im Jahr 2015 rund 247.500 Wohnungen leer (Vergleich 2011: 231.000). „So hat derzeit im Durchschnitt jede neunte Wohnung keinen dauerhaften Nutzer mehr“, heißt es in der SAB-Studie. Das betrifft vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser auf dem Lande. Bundesweit verzeichnet damit der Freistaat weiter den größten Wohnungsleerstand und liegt mit einer Quote von 10,7 Prozent deutlich über einem ausgeglichenen Wohnungsmarkt, so das Fazit der SAB in ihrem jüngst veröffentlichten Wohnungsbaumonitoring 2016/17. Ein gesunder Markt verfügt aus Expertensicht über etwa vier Prozent Leerstand für Umzüge und Sanierungen.

Ländliche Regionen besonders betroffen

Das Monitoring stellt große regionale Unterschiede fest. So haben es Mieter in den Ballungsräumen Dresden und Leipzig mittlerweile schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Auch entstehen deutlich mehr Eigenheime im Einzugsgebiet der Großstädte. Dagegen schrumpft in den ländlich geprägten Regionen weiter die Bevölkerung durch Fortzüge und Alterung. „Besonders vom Leerstand betroffen sind die Regionen im Südwesten und Osten von Sachsen. In den Wohnungsmarktregionen westlich von Zwickau und in Görlitz stand 2015 jede fünfte Wohnung leer. In Plauen und Zittau war nahezu jede sechste Wohnung unbewohnt“, heißt es in der Wohnungsmarktbeobachtung der SAB. Auch die Baugenehmigungen für Eigenheime stagnieren auf dem Lande.

Gegen den Trend:

- In Dresden ist der Leerstand von 9,6 im Jahr 2011 auf 6,5 Prozent im Jahr 2015 gesunken

- Leipzig konnte den Leerstand in diesen vier Jahren von 12 auf 6 Prozent halbieren

- In Chemnitz sind 16 Prozent aller Wohnungen ohne Mieter, 2011 waren es noch 19,3 Prozent.

Einfamilienhäuser in den Dörfern verwaisen

Schon die Vorgängerstudie vom Jahr 2011 zeigte, dass sich etwa zwei Drittel aller leer stehenden Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern auf dem Land befinden. Dieser Trend hält an. Laut SAB-Studie kommt es immer häufiger vor, dass in abgelegenen Gegenden Eigenheime weder vermietet noch dauerhaft durch Eigentümer und deren Erben bewohnt werden können. „Das ehemalige Familienheim wird so bestenfalls zum Wochenend- und Ferienhaus“, so die Studie. Ohne Gegenmaßnahmen werden die Leerstände weiter zunehmen, so die Prognose. Es drohen Straßenzüge und irgendwann auch ganze Ortsteile leer zu stehen.