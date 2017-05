Das sehe ich nicht so. Wenn man tagtäglich mit den Betroffenen arbeitet, ergibt sich ein anderes Bild. Dann erfahren wir bloßen Auges und Ohres, wie sich Armut in Deutschland darstellt.

Wir sind fast täglich mit Armen und sozial Benachteiligten konfrontiert. Wir erleben Eltern mit Mindestlohn, die durch ihre kranken Kinder in die Armut rutschen. Zu uns kommen Arbeitnehmer, die zehn Jahre vor der Rente zusammenbrechen, arbeitsunfähig werden und mit einer Erwerbsminderungsrente von 700 Euro leben müssen. Wir sehen Kinder vieler Familien, die nicht an Klassenfahrten und anderen gemeinsamen Unternehmungen teilhaben können. Viele sind betroffen, auch Personen, denen man es nicht ansieht.

Man sieht Menschen die Armut also an?

Nein. Doch es gibt leider Vorurteile, dass Armut etwas mit Verwahrlosung zu tun hat. Das ist in der täglichen Praxis oft nicht der Fall.

Wie ist die Situation in Sachsen?

Wir haben die Erfahrungen gemacht, dass es oft an den Eltern selbst liegt. Zwar werden ihnen die Informationen übermittelt, viele sind jedoch mit der Bürokratie überfordert. Um die Leistungen zu beantragen, müssen die Eltern im Jobcenter einen Termin vereinbaren und komplizierte Formulare ausfüllen. Gleichzeitig müssen sie immer in Vorkasse gehen – das können nicht alle. Immer mehr Menschen suchen bei uns im Sozialverband Rat. Die Zahl der Anfragen steigt jährlich um etwa fünf Prozent. Mittlerweile bearbeiten wir knapp 3.000 Widerspruchs-und Klageverfahren.

Die soziale Spaltung gibt es also wirklich?

Wenn Kinder armer Eltern nicht mehr die gleichen Chancen haben und steigende Gesundheitskosten allein die Arbeitnehmer tragen, ist das eine Form der sozialen Spaltung. Wenn Menschen in eine Riester-Rente gezahlt haben und trotzdem auf Sozialleistungen angewiesen sind, leben immer mehr alte Menschen an der Armutsrisikogrenze. Besonders gefährdet sind Geringverdiener. Ihnen sollte eine Mindestrente garantiert werden.

Das Risiko für Armut im Alter liegt in Deutschland noch immer unter dem Durchschnitt.

Ja. Doch die bisherigen Statistiken profitieren von Rentnern mit einer vollen DDR-Erwerbsbiographie. Jetzt wechseln Senioren in den Ruhestand, die nach der Wende oft jahrelang arbeitslos oder Geringverdiener waren. Gleichzeitig werden Krankheiten mit zunehmendem Alter ein Armutsrisiko. Arbeitsunfähige Menschen sind auf eine Erwerbsminderungsrente angewiesen, die durchschnittlich unter 700 Euro im Monat liegt. Ein Schlaganfall kann dazu führen, dass Menschen von einem Tag zum anderen komplett aus ihrer Struktur fallen.

Der Sozialverband fordert in seiner aktuellen Kampagne, die soziale Spaltung zu stoppen. Was wollen Sie erreichen?

Die Kampagne ist für uns ein maßgeblicher Schritt, auf die immer noch bestehenden Ungerechtigkeiten in Deutschland hinzuweisen. Die Politik muss sich wieder den Gegebenheiten zuwenden. Kinder müssen eine reelle Chance haben. Deswegen fordern wir eine Entbürokratisierung der Anträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Gleichzeitig plädieren wir für die Mindestrente und bezahlbaren Wohnraum in Ballungsräumen.

Zwischen Forderungen und Umsetzung liegt oft ein langer Weg. Glauben Sie an den Erfolg?

Ja, natürlich hoffen wir, dass die Parteien vor dem Bundeswahlkampf unsere Forderungen mit in ihr Wahlprogramm aufnehmen.

Optimistisch! Was, wenn nichts passiert?

Dann wird die Altersarmut steigen – besonders bei Empfängern des Mindestlohns. Immer weniger Kinder werden die gleichen Chancen haben, immer mehr Geld muss in die Jugendhilfe für den desorientierten Nachwuchs fließen. Wir werden beim Kampf um Wohnraum in den Großstädten eine soziale Spaltung erleben. In Brennpunkten hängt letztlich der soziale Frieden davon ab, wie weit sich die Gesellschaft spaltet.