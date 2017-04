Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Sachsen lag 2015 bei 46,6 Jahren und ist damit seit 1990 um mehr als 7 Jahre angestiegen. Am jüngsten ist die Bevölkerung in den Großstädten Leipzig und Dresden. Dort liegt das Durchschnittsalter bei rund 43 Jahren. Am ältesten ist die Bevölkerung im Vogtlandkreis. Dort liegt das Durchschnittsalter bei rund 49 Jahren.