Die Köhlerhütte-Fürstenbrunn in Waschleithe steckt mittendrin in ihrem Köhlerfest. Bereits vor drei Tagen wurde damit begonnen, den Meiler nach historischem Vorbild aufzubauen. Am Sonntag ist er im Beisein von etwa 100 Schaulustigen angezündet worden. Gut eine Woche später, am 1. Mai, wird er aufgebrochen, die Holzkohle geerntet und verkauft.