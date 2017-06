Jörg Junhold wurde am 26. März 1964 in Brandenburg als Sohn eines Tierarztes geboren. Nach dem Studium der Veterinärmedizin promovierte er an der Chirurgischen Tierklinik der Uni Leipzig. In den 1990er Jahren arbeitete Junhold zunächst als Marketingfachmann bei einem großen Tierfuttermittelhersteller. 1997 wurde er Geschäftsführer und Direktor des Zoos Leipzig - für den damals 33-Jährigen die erste Beschäftigung in einem Zoo. Zugleich wurde er jüngster Zoodirektor Deutschlands.



Im Jahr 2000 stellte Junhold seine Vision „Zoo der Zukunft“ vor, an der er seither zusammen mit Partnern aus Politik, Forschung und Wirtschaft arbeitet. Er betont stets, es brauchte die richtige Mischung aus artgerechter Tierhaltung, Zuchtprogrammen und außergewöhnlichen Erlebnissen für die Besucher. Junhold ist Präsident des Weltzooverbandes und seit 2013 Honorarprofessor der Veterinärmedizin an der Uni Leipzig.