Das Dresdner Landgericht ist derzeit in den Schlagzeilen. Und zwar nicht wegen eines spektakulären Prozesses, sondern quasi in eigener Sache. Wegen Arbeitsüberlastung der Richter werden dort nämlich große Prozesse zum Teil jahrelang verschleppt. Wie MDR SACHSEN erfuhr, reagiert das Gericht nun nach deutlicher Kritik von Richtern und Staatsanwaltschaft und gründet in zwei Monaten eine zweite Hilfsstrafkammer.

Prozess gegen "Faust des Ostens"

Die Dresdner Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass die rechte Hooligan-Gruppierung "Faust des Ostens" eine kriminelle Vereinigung ist. Zwei Jahre lang haben die Staatsanwälte im Umfeld der gefährlichen Schläger mit rechtem Hintergrund ermittelt. Sie haben so viel Material gesammelt, dass es 162 Aktenordner füllt. Vor knapp vier Jahren dann hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen fünf mutmaßliche Rädelsführer der Faust des Ostens erhoben, sie will die Truppe als kriminelle Vereinigung verurteilt sehen. Doch von Verurteilung keine Spur, nicht einmal der Prozess ist bisher in Sicht.

"Faust des Ostens" juristisch bisher unbehelligt

Oberstaatsanwalt Lorenz Haase findet es ägerlich, dass wegen überlasteter Gericht oft nicht die Strafe auf dem Fuße folgt. Mitunter vergehen Jahren bis Prozessbeginn. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Extrem ärgerlich sei das, sagt der Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft Lorenz Haase, zumal sich eine so lange Verfahrensdauer strafmildernd auswirken werde: "Es ist ja bekannt, dass die Strafe auf den Fuß folgen soll und grundsätzlich ist es so, dass wenn ein Verfahren längere Zeit dauert, das zugunsten des Angeklagten zu berücksichtigen ist. Das heißt, im Regelfall wird eine Strafe geringer, wenn ein Urteil eine erheblich längere Zeit nach der Tat gesprochen wird."



Die Mitglieder der "Faust des Ostens" scheinen jedenfalls von dem seit Jahren drohenden Prozess gegen sie gänzlich unbeeindruckt. Der parlamentarische Geschäftsführer der grünen Landtagsfraktion, Valentin Lippmann, hat durch eine Anfrage beim Justizministerium herausgefunden, dass sie seit Anklageerhebung weiter Straftaten verüben: "Rund um die Gruppe 'Faust des Ostens' gibt es nach wie vor eine nicht unerhebliche Zahl von Personen und Beschuldigten, die weiterhin Straftaten begehen. So waren Mitglieder der 'Faust des Ostens' bei den schweren Neonazi-Ausschreitungen in Leipzig-Connewitz am 11. Januar 2016 dabei. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass sie in eine Schlägerei mit Migranten beim Dresdner Stadtfest im vergangenen Jahr verwickelt waren. Das alles zeigt, dass es sich hier im hoch gewaltbereite und gewaltaffine Kriminelle handelt, gegen die man auch vorgehen muss."

Mehrere Beschuldigte - mehr Ermittlungsarbeit

Warum also ist der Prozess gegen die "Faust des Ostens" knapp vier Jahre nach Anklageerhebung noch nicht eröffnet worden? Zum einen liegt es daran, dass keiner der Beschuldigten mehr in Untersuchungshaft sitzt. Anklagen mit Untersuchungshaft müssen bevorzugt verhandelt werden. Zum anderen ist die zuständige 3. Strafkammer des Dresdner Landgerichts, an der die Staatsschutzprozesse des Freistaates verhandelt werden, offenbar überlastet.



Der Sprecher des Landgerichts, Thomas Ziegler, erklärt: "Es liegt vor allem daran, dass in der letzten Zeit die Zahl der sogenannten Umfangsverfahren zugenommen hat. Also Verfahren gegen mehrere Angeschuldigte, die eine erhöhte Komplexität vorweisen, was eine längere Einarbeitungsphase bedeutet und eine höhere Zahl an Verhandlungstagen. Das betrifft insbesondere Fälle von Bandenkriminalität, die in den letzten Jahren zugenommen hat. "

Hilfsstrafkammer geplant

Im Justizministerium hieß es bisher immer, am Landgericht Dresden sei genug Personal vorhanden, es komme nur auf die Arbeitsverteilung an. Doch offenbar können nun doch zusätzliche Richterstellen geschaffen werden. Wie der Sprecher des Landgerichts MDR SACHSEN bestätigte, soll im Sommer eine neue Hilfsstrafkammer gegründet werden, zum Ende des Jahres sogar eine neue große Strafkammer. Das ist dringend nötig, denn mittlerweile liegen weitere Anklagen vor, die in der Staatsschutzkammer verhandelt werden müssen. Unter anderem hat Sachsens Generalstaatsanwalt Anklage gegen Mitglieder der Freien Kameradschaft Dresden erhoben. Einige von ihnen sitzen in Untersuchungshaft. Somit muss der Fall bevorzugt verhandelt werden. Gut möglich also, dass der Prozess gegen die "Faust des Ostens" auch noch fünf Jahre nach Anklageerhebung nicht eröffnet ist.